Во Львове совершили нападение на уличного музыканта и поэта: забрызгали баллончиком и избили. Фото

В центре Львова избили уличного музыканта Максима Вербу и поэта Сергея Савина. На артистов напала группа из пяти молодых людей около 20-25 лет.

Вербе и Савину разбили лицо в кровь и применили газовый баллончик. Пострадавшие получили химические ожоги первой степени. Об этом Савин написал в Facebook.

По его словам, за ними наблюдали все время, пока он читал стихи. При этом никаких разговоров и конфликтов между ними и нападавшими не было.

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"То есть просто знайте, в нашей стране в центре города к тебе могут подойти, залить тебе глаза газовым баллончиком и начать со всей силы бить, так что кровь омыла львовскую улицу", – отметил пострадавший.

По мнению Савина, нападение произошло из-за дискриминации. Он сказал, что нападавшие могли решить, что он и Верба принадлежат к ЛГБТ-сообществу.

"Единственное, что могли услышать преступники, это наш с Максимом личный разговор, где я его поэтически назвал "Любимый друг". И только поэтому, молодые могли себе нафантазировать, что мы принадлежим к ЛГБТ-сообществу", – писал Савин.

Он добавил, что было написано заявление в полицию и пострадавшие прошли медицинские обследования.

"Если это дискриминация по сексуальному проявлению свободы человека – то это донесем во все формы средств массовой информации. А я уверен, что это именно такая дискриминация. Потому что у него, видите ли, волосы в белый цвет окрашены, а я мужчину называю "Любимый друг", – писал Савин.

Как сообщал OBOZREVATEL, во Львове задержали 25-летнего парня, которого подозревают в убийстве собственной матери. По данным правоохранителей, женщина была избита до смерти.