Из-за оскорбления жены: в Киевской области рецидивист избил до смерти мужчину, а затем неделю прятался в лесу

В Белоцерковском районе Киевской области ранее судимый мужчина забил до смерти своего товарища из-за того, что он словесно оскорбил его жену. Злоумышленнику сообщили о подозрении.

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Об этом проинформировали в пресс-службе полиции Киевщины. Подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы.

Как рассказали в пресс-службе, к ним поступило сообщение от родственников об исчезновении местного мужчины. Правоохранители установили, что на днях в частном доме села Сухолесы фигурант вместе с товарищами проводил досуг.

"Между потерпевшим и 50-летним подозреваемым возник конфликт. Последний ударил 49-летнего товарища ногой по голове, от чего тот упал. Злоумышленник продолжил бить мужчину ногами уже на полу по туловищу. От полученных травм потерпевший скончался на месте", – рассказали в пресс-службе.

После совершенного злоумышленник скрылся в местном лесу, где прожил неделю. Затем он ночью вернулся в дом и, завернув тело в ковер, вывез его на велосипеде в лес в двух километрах от совершения преступления. Мужчина закопал умершего и вернулся домой.

"Полицейские установили личность злоумышленника и вышли на след подозреваемого. Впоследствии кинологи с помощью служебной собаки разыскали злоумышленника в кустарниках. Мужчина сознался сотрудникам полиции и рассказал обо всех событиях, предшествовавших совершенному преступлению", – добавили в пресс-службе.

Ранее судимому за убийство злоумышленнику сообщили о подозрении в нанесении тяжких телесных повреждений, повлекших смерть потерпевшего. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве правоохранители задержали нападающего, который, по информации следствия, чуть не убил прохожего. Злоумышленник спровоцировал конфликт с мужчиной, во время которого сначала ножницами, а затем складным ножом ударил в грудную клетку потерпевшего.

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