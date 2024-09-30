Из-за конфликта поджег жилой дом и скрылся: под Киевом задержали подозреваемого. Фото

В Ирпене Киевской области в воскресенье, 29 сентября, горел частный дом. По предварительной информации, его поджег местный житель после конфликта с собственником домохозяйства.

Видео дня

Об этом сообщили впресс-службе полиции Киевщины. Злоумышленнику грозит до 10 лет лишения свободы.

По словам правоохранителей, 29 сентября ночью в полицию поступило сообщение о пожаре в частном доме в городе Ирпене.

"К счастью, обошлось без пострадавших. Как объяснил владелец дома, перед возгоранием он услышал, как в комнате разбилось оконное стекло. На месте происшествия 42-летний хозяин домовладения рассказал полицейским, что накануне имел конфликт с местным жителем, который угрожал сжечь дом", – рассказали в пресс-службе.

Злоумышленника, 33-летнего мужчину, оперативно разыскали и задержали. По факту поджога начато досудебное расследование.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 18 сентября во Львове произошла серия поджогов. Среди прочего полностью сгорело здание кинотеатра "Колокол" на улице Шептицких.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!