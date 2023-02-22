Из Украины в Казахстан пытались отправить семена конопли на 2,5 млн грн, спрятанные в кофемолку. Фото

Киевские таможенники обнаружили в международной посылке семена конопли с психотропами на 2,5 млн грн. Запрещенный "товар" отправляли из Украины в Казахстан, спрятав его в кофемолку.

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Об этом сообщили в пресс-службе Киевской таможни. Такая цена семян обусловлена их высокими сортовыми качествами, что позволяет получать хороший урожай.

"16,5 тыс. семян сортовой конопли, содержащей психотропное вещество, неизвестный гражданин отправлял из Украины в Казахстан в международной почтовой отправке. Отправлял с сокрытием – внутри кофемолки, которую и задекларировал чтобы отвлечь таможенников. При этом, о себе отметил "липовую" контактную информацию", – рассказали в пресс-службе.

В таможне добавили, что обнаружить запрещенные вещества удалось благодаря служебной собаке Нори. Всего, внутри кофемолки было обнаружено 6 пакетиков с семенами растений и названиями сортов.

Окончательную идентификацию семян провели эксперты. Стоимость такой большой партии даже с учетом возможных скидок на опте составляет 2,5 млн гривен. Сейчас запрещенный "товар" изъят.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Деснянском районе Киева правоохранители обнаружили у прохожего три килограмма психотропов. Общая стоимость изъятого по ценам черного рынка составляет около 6 миллионов гривен.

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