Из психбольницы под Киевом сбежал опасный преступник, убивший человека: фото и приметы

Юрий Сергиенко
Криминал
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Из психбольницы под Киевом сбежал опасный преступник, убивший человека: фото и приметы

Из психо-наркологического диспансера в Глевахе сбежал 36-летний Александр Нефедов. Он находился на лечении по решению суда.

Об этом сообщается в Telegram-канале "Алярм". В то же время источники OBOZREVATEL в полиции уточнили, что мужчина в Кагарлыке забил насмерть своего отчима, за что ранее он отбывал наказание (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Также обнародованы приметы Нефедова:

  • на вид 35-40 лет,

  • рост около 175 см,

  • худощавого телосложения,

  • овальное лицо,

  • высокий лоб,

  • волосы темные и короткие,

  • глаза светлые,

  • на верхней челюсти отсутствует передний зуб.

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Из психбольницы под Киевом сбежал опасный преступник, убивший человека: фото и приметы

Он был одет в зимнюю темно-синюю шапку, фуфайку темно-синего цвета, олимпийку с красными вставками, спортивные штаны и белые кроссовки.

Также у мужчины есть психические расстройства.

Из психбольницы под Киевом сбежал опасный преступник, убивший человека: фото и приметы

Ранее OBOZREVATEL писал о побеге из зала суда мужчины, подозреваемом в мошенничестве. Он скрылся сразу после избрания меры пресечения.

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