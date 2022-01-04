Из психбольницы под Киевом сбежал опасный преступник, убивший человека: фото и приметы
Из психо-наркологического диспансера в Глевахе сбежал 36-летний Александр Нефедов. Он находился на лечении по решению суда.
Об этом сообщается в Telegram-канале "Алярм". В то же время источники OBOZREVATEL в полиции уточнили, что мужчина в Кагарлыке забил насмерть своего отчима, за что ранее он отбывал наказание (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).
Также обнародованы приметы Нефедова:
на вид 35-40 лет,
рост около 175 см,
худощавого телосложения,
овальное лицо,
высокий лоб,
волосы темные и короткие,
глаза светлые,
на верхней челюсти отсутствует передний зуб.
Он был одет в зимнюю темно-синюю шапку, фуфайку темно-синего цвета, олимпийку с красными вставками, спортивные штаны и белые кроссовки.
Также у мужчины есть психические расстройства.
Ранее OBOZREVATEL писал о побеге из зала суда мужчины, подозреваемом в мошенничестве. Он скрылся сразу после избрания меры пресечения.