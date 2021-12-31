В Ивано-Франковске из суда сбежал мошенник-рецидивист: он говорил жертвам о попавших в ДТП родных. Фото

В Ивано-Франковске из зала суда сбежал мужчина, подозреваемый крупном мошенничестве. Ранее он уже привлекался к ответственности за такие же преступления.

Как сообщается на сайте ГУНП Ивано-Франковской области, 37-летнего мужчину объявили в розыск. Правоохранители не называют его имени, однако местные СМИ пишут, что это Денис Сазоненко (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

В полиции отметили, что 30 декабря городской суд отправил под стражу жителя Львовщины, которого подозревают в крупном мошенничестве, совершенном повторно (ч. 2 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190 Уголовного кодекса Украины). Однако он сбежал из зала суда.

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По данным издания КУРС, речь идет о Викторе Сазоненко, который выманивал у людей деньги при помощи известной схемы, когда родственникам звонят по телефону и говорят, что кто-то из их родных попал в ДТП. Мужчина представлялся правоохранителем и предлагал решить вопрос за определенную сумму.

Также открыто уголовное производство по части 1 статьи 393 (побег с места лишения свободы или из-под стражи) УК. За мошенничество мужчине грозит до восьми лет лишения свободы, а за побег – до пяти.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сентябре из суда в Луцке сбежал подозреваемый в изнасиловании. Как выяснилось, он не находился в специально предусмотренных боксах и не был под охраной конвоя.