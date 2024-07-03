Из дома эвакуировали почти 150 человек: в Киевской области мужчина угрожал взорвать многоэтажку. Фото

В Белой Церкви Киевской области местный житель угрожал взорвать многоэтажку. Из дома было эвакуировано около 150 жителей, а злоумышленник задержан.

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Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины. Подозреваемому грозит до 6 лет заключения.

"На днях в полночь в полицию от подразделений ГСЧС поступило сообщение, что им позвонил 44-летний белоцерковец с угрозами совершить взрыв в многоэтажке. Также в полицию обратилась жена фигуранта, которой злоумышленник в телефонном разговоре сообщил о своих опасных намерениях", – рассказали в пресс-службе.

Полицейские совместно со спасателями эвакуировали около 150 жителей дома. Злоумышленник, закрывшийся в своей квартире, продолжал угрожать взорвать дом. Нарушителя задержали – уровень алкоголя у мужчины достигал 1,35 промилле.

После обследования жилого дома никаких взрывных устройств обнаружено не было. Следователи сообщили задержанному о подозрении за заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве.

Как сообщал OBOZ.UA, правоохранители Киева задержали мужчину, который ночью на столичной Троещине взорвал гранту. В результате взрыва было повреждено 11 автомобилей.

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