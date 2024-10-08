Использовал топор как аргумент во время ссоры: в Киевской области задержали подозреваемого в убийстве

В селе Троицкое Киевской области задержали мужчину, который, по информации следствия, причастен к жестокому убийству. Злоумышленник во время ссоры зарубил товарища топором.

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Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины. Подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы.

По словам правоохранителей, на днях к ним поступило сообщение от жительницы села Троицкое Белоцерковского района о том, что она обнаружила тело сына на собственном подворье.

"Полицейские установили, что 44-летний погибший вместе со своим 60-летним товарищем распивали алкогольные напитки. Между мужчинами возник спор, в ходе которого злоумышленник нанес шесть ударов топором в область шеи потерпевшему. От полученных травм потерпевший скончался на месте", – рассказали в пресс-службе.

Полицейские задержали злоумышленника по месту жительства в соседнем селе. По факту умышленного убийства открыто уголовное производство, а задержанному сообщили о подозрении.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, правоохранители столицы задержали мужчину, который в Киеве, по информации следствия, задушил женщину ради драгоценностей и ее автомобиля. После этого злоумышленник скрылся в Чернигове.

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