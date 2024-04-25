Инвалидность за $6 тыс.: в Киеве СБУ заблокировала очередную схему незаконного выезда уклонистов за границу. Фото

Сотрудники СБУ в столице заблокировали очередную схему незаконного выезда за границу. Организаторы "бизнеса" устанавливали уклонистам инвалидность по фиктивным основаниям – стоимость услуги составляла 6 тысяч долларов США.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ СБУ в Киеве и Киевской области. Злоумышленникам грозит до 9 лет лишения свободы.

"Контрразведчики Службы безопасности заблокировали очередную схему уклонения от мобилизации и незаконного выезда потенциальных призывников за границу. В результате комплексных мероприятий в Киеве задержан один из организаторов нелегального "трафика". За 6 тыс. долларов злоумышленники предлагали военнообязанным избежать призыва и скрыться за границу на основании поддельных документов об установлении инвалидности по фиктивным основаниям", – рассказали в пресс-службе.

Как уточнили в Службе безопасности, по имеющейся информации такая схема действовала с 2022 года, а ее "услугами" успели воспользоваться более 30 уклонистов. Задокументировано, что к противоправной деятельности дельцы привлекли врачей Медико-социальных экспертных комиссий (МСЭК) из разных регионов Украины и чиновников медицинских учреждений общегосударственного уровня.

Один из организаторов сделки был действующим адвокатом и непосредственно "представлял интересы" уклоняющихся в учреждениях здравоохранения. Злоумышленники оформляли "клиентам" фальшивые справки в акты осмотра медико-социальной экспертной комиссии об установлении второй группы инвалидности. После этого лица призывного возраста могли беспрепятственно пересечь государственную границу Украины.

"Кроме того, действующим военнослужащим ВСУ злоумышленники предоставляли "услуги" по увольнению со службы на основании решений МСЭК об инвалидности. Это позволяло в дальнейшем получать предусмотренные законодательством социальные выплаты", – уточнили в СБУ.

Во время обысков у участников схемы правоохранители изъяли документы, подтверждающие изготовление поддельных выводов об установлении инвалидности. Кроме того, найдены медицинские документы – так называемые личные дела "пациентов", которые воспользовались услугами злоумышленников и якобы находились на лечении в одном из медицинских учреждений Киева.

Одному из организаторов сообщили о подозрении незаконной переправки лиц через государственную границу Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киевской области разоблачили пять человек, которые, по данным следствия, наладили "бизнес" по незаконной легализации иностранцев в Украине. Им сообщили о подозрении.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!