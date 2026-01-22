Инсценировал убийство на охоте и требовал почти $500 тыс. у бизнесмена: в Киеве задержали злоумышленника. Фото

Правоохранители Киева задержали мужчину, который, по информации следствия, причастен к вымогательству. Злоумышленник инсценировал убийство на охоте, чтобы обвинить в нем бизнесмена и получить почти 500 тысяч долларов США.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемому грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Что известно

Следствие установило, что 51-летний киевлянин решил выманить деньги у своего 38-летнего товарища – столичного бизнесмена. Для этого он пригласил мужчину на охоту в Черкасскую область якобы для отдыха.

"Вскоре, после того как бизнесмен совершил несколько выстрелов, злоумышленник сообщил, что тот вместо животного застрелил мужчину, тело со смертельным ранением он якобы обнаружил неподалеку. На самом же деле никакого убийства не было – фигурант заранее инсценировал событие", – уточнили в пресс-службе.

Впоследствии злоумышленник сообщил бизнесмену, что имеет "связи", которые могут помочь избежать уголовной ответственности. Мужчина начал требовать деньги за "решение вопроса" – 475 тысяч долларов. Нарушитель длительное время давил на потерпевшего, и в конце концов последний решил обратиться к правоохранителям.

Полицейские задержали 51-летнего киевлянина во время получения 50 тысяч долларов. Ему сообщили о подозрении по факту вымогательства с угрозой насилия над потерпевшим или его близкими родственниками (ч. 4 ст. 189 Уголовного кодекса Украины).

