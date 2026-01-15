Избиение и шантаж ребенком: на Киевщине задержали злоумышленников, которые требовали у фермера $130 тысяч. Фото и видео

В Киевской области пресекли деятельность банды вымогателей. Злоумышленники прибегли к угрозам, избиению и шантажу ребенком ради получения 130 тысяч долларов вымышленного долга с фермера.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Украины. Подозреваемым грозит до 12 лет лишения свободы.

Что известно

"В ходе досудебного расследования полицейские установили, что потерпевшая – 47-летняя жительница Киевской области, которая занимается фермерской деятельностью. Появившись во дворе женщины, фигуранты заявили о якобы существовании у ее сына долговых обязательств и начали требовать средства. В случае отказа дельцы угрожали расправой над членами семьи", – рассказали в пресс-службе.

Под давлением женщина передала вымогателям 11 300 долларов, однако угрозы не прекратились. Зато сумма "долга" выросла до более чем 130 000 долларов.

Впоследствии один из активных членов группы обратился к представителям преступной среды с просьбой посоветовать авторитетных лиц, известных в криминальных кругах столичного региона. Именно для усиления психологического давления на семью потерпевшей и демонстрации силы злоумышленники заручились поддержкой 37-летних братьев, известных в преступном мире по прозвищу "Близнецы". Вымогатели представляли их как лиц, которые якобы гарантировали потерпевшим отсутствие проблем после передачи средств.

"В течение длительного времени фигуранты неоднократно наносили мужу потерпевшей телесные повреждения. За день до определенной даты передачи средств из-за постоянных угроз и страха за семью мужчина перенес инсульт. Кроме того, участники преступной группы угрожали потерпевшей похищением дочери с целью дальнейшего шантажа", – добавили в пресс-службе.

После длительного давления женщина обратилась за помощью к правоохранителям и сообщила о вымогательстве, насилии и угрозах в адрес семьи. Поскольку всей суммы "долга" фермер не имела, ей разрешили "рассчитываться" частями.

В начале января потерпевшая передала 85 тысяч гривен двум исполнителям вблизи собственного домовладения. В это время другие участники группы находились неподалеку и контролировали передачу денег. Полицейские задержали злоумышленников во время получения очередной части несуществующего долга в размере 38 000 долларов. Передача средств происходила по аналогичной схеме возле дома потерпевшей. Также был задержан 34-летний соорганизатор группы.

Во время проведения обысков по местам жительства фигурантов и в их авто полицейские изъяли, в частности, деньги, более 1300 патронов различного калибра, огнестрельное оружие, магазины, кастеты и прочее.

Злоумышленникам сообщили о подозрении по факту вымогательства. Правоохранители также устанавливают местонахождение еще одного члена преступной группы, чтобы привлечь его к уголовной ответственности.

