Информация необоснованна и манипулятивна: в КГГА опровергли оформление фейковой инвалидности директором департамента

СБУ и Нацполиция заявили, что разоблачили одного из топ-чиновников КГГА, сделавшего себе фейковую справку об инвалидности. В КГГА опровергли информацию о безосновательном оформлении группы и объяснили, инвалидность оформлена по болезни, которой чиновник страдает с 2014 года.

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Напомним, в СБУ сообщили, что по материалам дела первый заместитель директора одного из департаментов КГГА подозревается в том, что он безосновательно оформил себе 2 группы инвалидности.

"Эта справка позволила ему получить "бронь" от призыва, а также регулярные соцвыплаты от государства, предусмотренные для такой группы инвалидности. В частности, в течение 2023-2024 годов он незаконно получил 170 тыс. грн в виде компенсации за якобы "частичную потерю дееспособности", — утверждают следователи.

Со своей стороны, в КГГА опровергли обвинения и отметили, что правоохранительные органы "не располагают никакими объективными данными, кроме собственных предположений о якобы подделке результатов медицинских исследований".

В департаменте объясняют, что заключение МСЭК не связано с якобы "ухудшенными" показателями исследования сердечно-сосудистой системы.

"С 2014 года чиновник проходил обследование и лечился. В 2019 году получил тяжелый диагноз по неврологии, а в 2023 году перенес операцию. После этого ему установили II группу инвалидности – после оперативного вмешательства и на основании болезни, которая не связана с заболеваниями сердечно-сосудистой системы", – говорится в заявлении КГГА.

Также в департаменте подчеркнули, что должностному лицу не представили данные о существовании доказательств, подтверждающих якобы подделку документов о медицинских исследованиях, в частности – не предоставлено никаких выводов криминалистических экспертиз.

Как отмечают в КГГА, безосновательна информация правоохранительных органов о якобы получении "брони" должностным лицом на основе заключения МСЭК, поскольку на момент операции и лечения чиновник уже был забронирован до конца военного положения.

Как сообщал OBOZ.UA, в настоящее время чиновник КГГА сообщен о подозрении по чч. 1, 3, 4 ст. 358 Уголовного кодекса Украины (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов).

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