Заместитель директора одного из департаментов КГГА подозревается в оформлении фейковой инвалидности. Подробности дела

СБУ и Нацполиция разоблачили одного из чиновников КГГА, который, согласно информации следствия, сделал себе фейковую инвалидность. Справка позволила ему получить "бронь" от призыва, а также регулярные соцвыплаты от государства.

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Об этом сообщили в пресс-службах Службы безопасности Украины и столичной полиции. Подозреваемому грозит до 5 лет лишения свободы.

"Служба безопасности и Национальная полиция разоблачили еще одну схему по уклонению от мобилизации в Киевской городской государственной администрации (КГГА). По материалам дела первый заместитель директора одного из департаментов КГГА подозревается в безосновательном оформлении себе 2 группы инвалидности", – говорится в сообщении.

Отмечается, что эта справка позволила должностному лицу получить "бронь" от призыва на военную службу, а также регулярные социальные выплаты от государства, предусмотренные для такой группы инвалидности. В частности, в течение 2023-2024 годов он незаконно получил 170 тыс. грн в виде компенсации за якобы "частичную потерю дееспособности".

Согласно материалам расследования, для оформления фиктивной инвалидности чиновник подделал данные медицинских исследований. В частности, он "ухудшил" показатели эхокардиографии, которые якобы указывали на тяжелое заболевание сердечно-сосудистой системы. Затем мужчина передал подлог в одну из городских больниц столицы, что стало основанием для направления заключения в МСЭК.

В ходе следственных действий правоохранители нашли материалы, свидетельствующие о фейковом характере поданных им документов. В настоящее время чиновнику КГГА сообщили о подозрении по факту подделки документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов.

Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления, кроме того, проверяется информация о возможной причастности к "схеме" других должностных лиц.

Как сообщал OBOZ.UA, из 73 хмельницких прокуроров, которым была оформлена инвалидность, только 3 подтвердили свой статус, а 9 человек оказались фальшивыми инвалидами. Пока остается проверить еще 56 прокуроров.

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