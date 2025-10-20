Имел финансовые трудности: в полиции подтвердили версию самоубийства известного криптопредпринимателя в салоне Lamborghini

В Киеве правоохранители подтвердили версию самоубийства 32-летнего предпринимателя и блогера Константина Ганича, который был известен в сфере криптовалют. Его тело с огнестрельным ранением в голову нашли в салоне автомобиля Lamborghini в Оболонском районе столицы утром 11 октября.

Об этом сообщил отдел коммуникации полиции Киева. Правоохранители провели следственные действия, проанализировали видео с камер и установили, что мужчина совершил самоубийство.

По данным следствия, накануне погибший сообщал близким об ухудшении эмоционального состояния из-за финансовых трудностей, а также прислал им прощальное сообщение. В частности, ночью накануне он припарковался возле одного из многоэтажных домов и выстрелил себе в голову из зарегистрированного оружия.

"Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины – умышленное убийство с дополнительной отметкой "самоубийство". Досудебное расследование продолжается", – сообщили в полиции.

Что известно о смерти криптобизнесмена

Хотя полиция не называет имени погибшего, OBOZ.UA от собственного источника стало известно, что это известный криптопредприниматель Константин Ганич (Костя Кудо). По его словам, погибший перед смертью сообщил своей девушке, что у него появились серьезные финансовые проблемы.

В ночь перед его смертью на крипторынке произошли рекордные ликвидации – падение некоторых активов достигало 99%. Он мог потерять половину собственных и инвесторских средств. Всего около 7 миллионов долларов инвесторов было в доверительном управлении у "Кудо". Ранее мужчина рассказывал, что терял до 1,3 миллиона долларов, но впоследствии возвращал эти деньги инвесторам.

Кто такой Константин Ганич

Константин Ганич (Кудо) – известный криптопредприниматель и блогер. За его страницей в соцсети Instagram следят более 61 тысячи подписчиков.

Согласно данным Youcontrol, он является директором Общественной организации "Ассоциации трейдеров Украины", главный офис которой расположен в Киеве. Также он имеет 25% компании ООО "ТСТА КОНСАЛТИНГ". Согласно опубликованной информации, ООО "ТСТА КОНСАЛТИНГ" – была основана в сентябре 2023 года. Ее направление – вспомогательная деятельность в сфере образования. Это издание справочников и каталогов, другого программного обеспечения, производство кино- и видеофильмов, телевизионных программ и прочее. Ее чистая прибыль в 2024 году составила всего 97 тысяч гривен.

Также Ганич владел элитными автомобилями. Так, в апреле на улицах Киева заметили новенький Ferrari 296 GTB – это гибридный суперкар, выпущенный итальянским производителем в 2023 году (модель впервые сошла с конвейера в 2021). Впоследствии выяснилось, что его приобрел именно Ганич. Автомобиль стоит на рынке от 342 до 371 тысячи долларов (в зависимости от модификации и опций). Кроме космической суммы за авто, он еще и заплатил 115 тысяч гривен за "жирные" номера – AA0001CX.

Как сообщал OBOZ.UA, Константин Ганич в последнем видео рассказывал о том, что настоящая жизнь криптотрейдера может быть другой, чем тот показывает. По его словам, "картинка и реальность отличаются".

