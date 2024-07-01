Хотели захватить власть в Киеве: СБУ задержала провокаторов, готовивших беспорядки после Дня Конституции. Фото и видео

Сотрудники СБУ задержали провокаторов, готовивших беспорядки в Киеве после Дня Конституции. Под видом проведения так называемого "вече" злоумышленники планировали объявить об отстранении от власти действующего военно-политического руководства Украины.

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Об этом сообщили в пресс-службах Службы безопасности Украины и Офиса генпрокурора. Подозреваемым грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

"Служба безопасности разоблачила группу общественных активистов, которые готовили ряд провокаций в Киеве 30 июня этого года. По данным следствия, группу возглавлял соучредитель общественной организации, которая еще с 2015 года известна своими антиукраинскими акциями. Под видом проведения так называемого "вече" злоумышленники планировали объявить об отстранении от власти действующего военно-политического руководства Украины. Затем они надеялись захватить здание Верховной Рады Украины и заблокировать его работу", – рассказали правоохранители.

Как отметили в СБУ, чтобы собрать людей, организаторы должны были устроить в центре столицы якобы мирное собрание. Но большинство участников мероприятия хотели использовать "втемную" – не раскрывая им истинные намерения по поводу провокаций.

Информацию о "беспорядках" в Киеве злоумышленники планировали распространять через отечественные и иностранные информресурсы. Таким образом, надеялись расшатать общественно-политическую ситуацию внутри нашего государства, что сыграло бы в пользу страны-агрессора РФ.

"Чтобы реализовать преступный замысел, главный организатор привлек нескольких сообщников – представителей общественных организаций из Киева, Днепра и других регионов. Для конспирации они общались между собой в разных мессенджерах, а если встречались, то небольшими группами по три человека. Служба безопасности заблаговременно разоблачила противоправные намерения фигурантов, задокументировала их подрывную деятельность и задержала организаторов", – добавили правоохранители.

Во время обысков в задержанных обнаружили и изъяли оружие, боеприпасы, мобильные телефоны, компьютерную технику и черновые записи с доказательствами преступных действий.

Как уточнили в Офисе генерального прокурора Украины, в свои ряды злоумышленники вербовали также руководителя ОО из Прикарпатья, но тот отказался из-за явной противоправности таких действий. О подозрении сообщено четырем гражданам по факту распространения материалов с призывами к насильственному изменению, свержению конституционного строя Украины. Двум из них избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, Служба безопасности Украины задержала еще одного российского агента, собиравшего разведывательные данные о Силах обороны в Донецкой области. Злоумышленник искал места базирования личного состава и тяжелого вооружения ВСУ на Покровском направлении, где продолжаются интенсивные бои.

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