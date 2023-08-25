"Хотели почтить память": в Киеве две сестры танцевали на могиле своего отца, погибшего в боях с оккупантами. Фото и видео

В Киеве правоохранители задержали двух девушек, устроивших танцы на могилах погибших защитников Украины. Событие произошло на Лесном кладбище.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Злоумышленницам грозит до пяти лет лишения свободы (чтобы просмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

По словам правоохранителей, в четверг, 24 августа, около 18:00, во время мониторинга социальных сетей они обнаружили видео, где две девушки танцуют на могилах погибших воинов на одном из столичных кладбищ.

"Правоохранители Киева передали ориентировку на нарушительниц всем нарядам полиции. Менее чем через час полицейские остановили киевлянок. Как стало известно, двое сестер пришли на Лесное кладбище и решили таким образом "почтить" память погибших защитников Украины", – рассказали в полиции.

По факту надругательства над могилой открыто уголовное производство. Решается вопрос о сообщении злоумышленницам о подозрении. Им грозит ограничение свободы сроком от трех до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.

Как уточнили в соцсетях, кроме могилы собственного отца из 95-й бригады, погибшего в боях с российскими оккупантами в Изюме, сестры танцевали и на других могилах Лесного кладбища.

"Тупо ради хайпа в социальных сетях. Вдумайтесь в это", – говорится в сообщении.

На видео присутствует нецензурная лексика!

Как сообщал OBOZREVATEL, вечером 3 марта 2023 г. группа подростков устроила акт вандализма в селе Ивахны Уманского района Черкасской области. В погоне за контентом для соцсетей малолетние вандалы надругались над могилой погибшего односельчанина и попрали государственный флаг Украины.

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