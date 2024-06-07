Изъяли товар и оборудование на 3 млн грн: полицейские Киева пресекли деятельность нарколаборатории. Фото и видео

Правоохранители Киева разоблачили злоумышленников, которые, по информации следствия, организовали роботу нарколаборатории. Во время обысков у них изъяли "товар" и оборудование на сумму около трех млн грн.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемым грозит до 12 лет за решеткой с конфискацией имущества.

По словам стражей порядка, злоумышленников задержали во время сбыта десятикилограммовой партии психотропов. В преступную группу входили четверо мужчин и одна женщина, они в возрасте от 30 до 56 лет, а организовал наркобизнес 31-летний киевлянин.

"Злоумышленники оборудовали мощную нарколабораторию в доме одного из фигурантов на территории Черниговской области, где организатор и еще два члена группы изготавливали "Альфа-PVP" и мефедрон. Поиском клиентов занимался лично организатор группировки через собственный телеграм-канал, а за непосредственный сбыт отвечала супружеская пара, которая на территории столицы осуществляла большие закладки – "мастер-клады". Расчет за товар производился криптовалютой", – уточнили в полиции.

В ходе следственных действий полицейские изъяли 11 кг готовых к сбыту психотропов, лабораторное оборудование и прекурсоры. Примерная стоимость изъятых веществ по ценам черного рынка – три миллиона гривен. Следователи сообщили трем членам наркогруппировки о подозрении.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве правоохранители задержали с поличным 17-летнего "закладчика" наркотиков. Во время обысков у подростка обнаружили 19 пакетиков с "товаром".

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