Заработал $40 тыс.: хакер с Киевщины продавал талоны е-очереди сервисных центров МВД. Подробности схемы и фото

В Киеве правоохранители разоблачили хакера, заработавшего на схеме 40 тыс. долларов США. Злоумышленник создал программу, которая перехватывала талоны на услуги в сервисных центрах МВД.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе Офиса генпрокурора Украины. Подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы.

"По данным следствия, мужчина изобрел способ "помочь" желающим получить талон для получения услуг в территориальных сервисных центрах МВД или Экспертной службе МВД. Поскольку в один день генерируется ограниченное количество талонов, то не все могут воспользоваться услугами в желаемый день", – рассказали в пресс-службе.

Отмечается, что злоумышленник создал программу, которая перехватывала для его клиентов свободные талоны, как только они появлялись в системе. Эта программа позволяла мужчине автоматически получить место в электронной очереди е-запись одновременно для нескольких людей.

Во время обыска у мужчины была обнаружена компьютерная техника, на которой в тот момент работала программа по перехвату талонов, списки заказчиков услуг из 1500 фамилий. Ориентировочно за 3 месяца мужчина заработал более 40 тыс. долларов США.

Жителю Киевской области сообщили о подозрении, а суд избрал меру пресечения. Правоохранители устанавливают лиц, помогавших ему в поиске клиентов и реализации талонов электронной очереди.

Как сообщал OBOZ.UA, правоохранители Киева задержали мужчину, который, по информации следствия, причастен к мошенничеству. Злоумышленник в течение дня обманул двух пенсионеров на 340 тысяч гривен по схеме "ваш родственник в беде", а затем скрылся в другом регионе Украины.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!