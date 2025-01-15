За $10 тыс. обещал переправить через границу: в Киеве будут судить организатора схемы для уклонистов. Фото

В Киеве будут судить мужчину, который, по информации следствия, организовал незаконную схему пересечения границы для призывников. Свои "услуги" злоумышленник оценил в 10 тысяч долларов США.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Обвиняемому грозит до девяти лет лишения свободы.

"Злоумышленник предлагал мужчинам призывного возраста поступить на очную форму обучения в высшее учебное заведение в Польше и таким образом избежать мобилизации и беспрепятственно пересечь государственную границу Украины. Свою услугу делец оценил в 10 000 долларов и, по предварительной договоренности, он должен помочь "клиенту" успешно сдать онлайн экзамены", – рассказали в пресс-службе.

Полицейские задержали 24-летнего "бизнесмена", когда он получал вознаграждение от 25-летнего "абитуриента". Следствие по факту незаконной переправки лиц через государственную границу Украины завершено. Обвинительный акт направлен в суд для рассмотрения по существу.

Как сообщал OBOZ.UA, в Раховском районе Закарпатья пограничники вместе со спасателями отыскали на высокогорье "туристов" – жители Киевщины и Донбасса. Они хотели незаконно пересечь украинско-румынскую границу, но заблудились в Карпатах.

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