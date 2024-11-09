Гранаты и снаряды: под Киевом у мужчины изъяли целый арсенал боеприпасов. Фото

В Борисполе в Киевской области правоохранители во время обыска обнаружили у местного жителя целый арсенал боеприпасов. У мужчины изъяли гранату и артиллерийские снаряды.

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Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины. Злоумышленнику грозит до семи лет лишения свободы.

В Борисполе 48-летний местный житель хранил в гаражном помещении и дома боевые запасы. В ходе обысков было обнаружено и изъято около 300 патронов разного калибра, корпус гранаты РГН с взрывателем типа УДО, артиллерийские снаряды и гранатометный выстрел", – рассказали в пресс-службе.

Злоумышленник был задержан и помещен в изолятор временного содержания. По факту незаконного приобретения и хранения боевых припасов возбуждено уголовное производство, а задержанному сообщили о подозрении в совершении преступления.

Как сообщал OBOZ.UA, в Белоцерковском районе Киевской области мужчина хранил у себя дома целый арсенал. Во время обысков, в частности, стражи порядка нашли и изъяли пулемет, а также противопехотные и реактивные противотанковые гранаты.

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