Миллионы "добывают" за 5 минут: где и на кого в Киеве охотятся преступники

В ноябре в Киеве произошло почти 2,5 тысячи краж (статистику ежедневно публикует столичная полиция). Наиболее финансово "удачливые" преступления месяца воры совершили, взорвав банкомат, а также вскрывая частные дома, квартиры и автомобили.

OBOZREVATEL сделала обзор наиболее "ярких" преступлений. Подробнее читайте в нашем материале.

Самой "шумной" кражей месяца стал подрыв банкомата в Дарницком районе. Это произошло ночью 30 ноября на ул. Евгения Харченко.

В полиции рассказали, что двое неизвестных взорвали банкомат, похитили оттуда кассеты с деньгами и скрылись. Обломки разлетелись даже на проезжую часть, в помещении отделения взрывной волной выбило стекла.

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Как стало известно OBOZREVATEL из собственных источников, сумма похищенного составила 1 миллион 600 тысяч гривен. На все про все преступникам хватило нескольких минут.

Крупно повезло ворам и 25 ноября в Печерском районе столицы. Их жертвой стал помощник-консультант народного депутата Украины. В обеденное время мужчина находился в кафе "Львівська майстерня шоколаду" (возле станции метро "Арсенальная"), где из его сумки украли 20 тысяч долларов (544 тыс. грн).

Более миллиона гривен преступники забрали из элитного особняка на улице Землянской (возле Ботанического сада, Печерский район). Воры проникли в дом и забрали сейф, в котором было 40 тысяч долларов.

"Подобные кражи из частных домовладений в Киеве – редкость. Обычно владельцы принимают определенные меры безопасности, устанавливают сигнализацию, нанимают охрану. Большинство краж все же совершают в квартирах", – рассказал собеседник OBOZREVATEL в столичной полиции.

Так, в Соломенском районе на одноименной улице из квартиры одного из девятиэтажных домов воры забрали почти 540 тысяч гривен и золотые украшения. Хозяйка жилья отсутствовала три часа, а когда вернулась домой, увидела, что все перевернуто верх дном, а "тайник" исчез.

Не повезло и сотруднику одного из столичных коммунальных предприятий. Пока он был в отъезде (четыре дня), воры подобрали ключи к замку входной двери и проникли в его квартиру на улице Маршала Тимошенко (Оболонь). Добычей преступников стало 17 тысяч долларов (более 460 тыс. грн).

А в Дарницком районе воры отжали металлопластиковое окно на первом этаже дома по ул. Ивана Дьяченко и проникли в спальную комнату квартиры. Преступники тщательно обыскали жилье и нашли 150 тысяч гривен.

По словам наших собеседников в полиции Киева, часто воры стали "обносить" квартиры на вторых этажах. Так, в Голосеевском районе на ул. Метрологической своих сбережений лишился сотрудник Министерства цифровой трансформации.

Мужчин уезжал на два дня, а кражу обнаружил уже вечером воскресенья, 28 ноября. По словам источника, воры проникли в квартиру на втором этаже путем отжатия металлопластикового окна и забрали из нее почти 340 тысяч гривен (часть суммы была в долларах США и польских злотых).

В ноябре в столице произошло несколько преступлений, когда воры "прихватывали" с собой не только деньги, но и оружие.

Например, в Шевченковском районе из квартиры одного из домов на улице Коперника преступники забрали пистолет Форт 12-Р калибра 9 мм. В Святошинском районе в автомобиле Volkswagen Tiguan, оборудованного штатной сигнализацией, воры разбили стекло и вытащили Форт-17Р. Такой новый травматический пистолет стоит около 16-18 тысяч гривен.

А в Соломенском районе из Toyota Land Cruiser, который принадлежит руководителю одной из столичных клиник, преступники забрали ружье Fabarm и рюкзак с патронами. Оружие владелец оставил на ночь в автомобиле на улице Пироговского, чем и воспользовались воры.

Вообще владельцы автомобилей проявляют удивительную беспечность, благодаря которой преступники беспроблемно "зарабатывают" крупные суммы. Расскажем о нескольких случаях.

25 ноября 38-летний киевлянин припарковал свой внедорожник Range Rover Vogue возле супермаркета NOVUS в Соломенском районе и отсутствовал примерно час. За это время преступники разбили стекло задней двери и забрали рюкзак Louis Vuitton, в котором было более 350 тысяч гривен и Macbook.

В Святошинском районе из Volkswagen Tiguan главного бухгалтера одного из столичных университетов воры также разбили стекло и украли сумочку, в которой были документы, банковские карточки и около 320 тыс. грн (большая часть суммы – в долларах). Это произошло вечером 29 ноября.

23 ноября из Renault Megane в Голосеевском районе, который на пару часов без присмотра оставил возле дома киевлянин, преступники вытащили 100 тысяч гривен. А в Подольском районе из Volkswagen Touareg жителя столицы воры забрали 85 тыс. грн. Эти две кражи были совершены путем сканирования сигнализации.

Правоохранители говорят, что из автомобилей воры забирают не только деньги или видеорегистраторы: "Сейчас в машине вообще нельзя ничего оставлять. Преступники забирают все, что находят. Например, из припаркованного на Воздухофлотском проспекте Mercedes воры вытащили две коробки с обычными канцелярскими скрепками и две с колбасой. Владелец авто отсутствовал всего 20 минут".

По словам оперативников, многих преступлений можно было бы избежать, если бы владельцы квартир устанавливали сигнализацию и избегали хранить дома крупные суммы наличных средств. Что касается краж из авто, то в этом случае достаточно одного: ничего не оставлять в машине, даже если вы отлучаетесь всего на пару минут.