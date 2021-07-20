В Киеве женщина с "коктейлем Молотова" пыталась ограбить банк

В Оболонском районе Киева во вторник, 20 июля, задержали женщину, которая якобы с "коктейлем Молотова" пыталась ограбить банк. Инцидент произошел на улице Автозаводской,99.

Об этом OBOZREVATEL сообщил информированный источник. Злоумышленницу остановили на выходе из финучреждения правоохранители.

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"Предварительно установлено, что женщина, на вид около 30 лет, пытаясь ограбить банк бросила бутылку с "коктейлем Молотова" в дверь учреждения и подожгла ее. Потом угрожая предметом, похожим на оружие потребовала деньги", – рассказал наш собеседник.

В пресс-службе полиции Киева уточнили, что работники учреждения выполнили ее требование и немедленно вызвали полицию, которая за несколько минут прибыла в адрес и у выхода задержала злоумышленницу.

Напомним, в Днепровском районе Киева мужчина и женщина забрали у клиента крупную сумму. А после того, как скрылись с места преступления на автомобиле, еще и сбили полицейского.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве 22 мая произошло ограбление ювелирного магазина. Мужчина угрожал его сотрудникам охотничьим ружьем.