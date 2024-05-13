Готовили взрывы в строительных гипермаркетах Киева 9 мая: в СБУ рассказали подробности разоблачения агентов ГРУ. Видео

Сотрудники СБУ задержали агентурно-боевую группу российского ГРУ, планировавшую серию терактов в Киеве до 9 мая. Для этого злоумышленники устанавливали взрывные устройства в строительных гипермаркетах известной сети и возле одного из кафе.

Об этом сообщили в пресс-службе Службы безопасности Украины. Злоумышленникам грозит пожизненное лишение свободы.

"Контрразведка СБУ предотвратила четыре теракта в Киеве, которые должны были состояться 9 мая. В результате многоэтапной спецоперации в столице задержаны агенты российской ГРУ, которые устанавливали взрывные устройства в строительных гипермаркетах известной сети и возле одного из кафе. По имеющимся данным, самодельные взрывные устройства были замаскированы в упаковки из-под чая. Они состояли из таймера, детонатора и пластической взрывчатки с зажигательной смесью, которая должна повлечь за собой масштабные пожары", – рассказали в пресс-службе.

Как отметили в Службе безопасности, по замыслу российской спецслужбы, взрывчатка должна была сдетонировать в пиковые часы посещаемости гипермаркетов, чтобы нанести максимальный ущерб гражданскому населению. Кроме того, ее планировали разместить среди легковоспламеняющихся материалов – чтобы такой пожар не удалось быстро ликвидировать. Еще один теракт должен произойти у популярного киевского кафе. Российские агенты хотели заложить взрывные устройства в запаркованный рядом автомобиль.

Таким образом, Главное управление генштаба вооруженных сил РФ (ГРУ) хотело дестабилизировать ситуацию в Украине, а также послать сигнал в символический для них день 9 мая о якобы наличии в Киеве российского подполья, ожидающего прихода "русского мира".

"Планируя эти теракты, российские спецслужбы в очередной раз продемонстрировали свою преступную суть. Мы сработали на опережение и вовремя сорвали планы врага. Каждый шаг преступников задокументирован – их ждет заслуженное наказание. Как и каждого, кто пытается работать в пользу России. Символично, что дать, к которых россияне хотят приурочить свои теракты, постепенно становятся символом провала их спецслужб", – заявил глава СБУ Василий Малюк.

В пресс-службе уточнили, что куратором терактов РФ был сотрудник ГРУ Юрий Сизов, который проходит службу в воинской части №92154. Он лично давал указания завербованным агентам и даже записал видеоинструкцию по установке взрывного устройства в одном из магазинов этой сети в Московской области. СБУ долгое время следила за его деятельностью и пошагово документировала преступные действия агентуры.

"В частности, Юрий Сизов отвечал еще за проведение диверсии в Украине, которая должна была состояться на Львовщине в феврале 2024 года. Тогда СБУ также сыграла на опережение и предотвратила взрывы. Сейчас Служба безопасности установила всю цепочку этой сети, включая агентурно-боевые группы, контрабандистов, которые доставляли взрывчатку с территории России, а также непосредственных исполнителей теракта: их задержали с поличным, когда те устанавливали взрывные устройства в третьем гипермаркете", – добавили в СБУ.

Как сообщал OBOZ.UA, на пограничные Харьковщины СБУ задержала рецидивиста, который шпионил в пользу России. Злоумышленник собирал информацию об оборонных линиях Харькова, однако спецслужба вовремя предотвратила попытки российской разведки получить обновленные данные об оборонных возможностях города.

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