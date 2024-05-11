Сработали на опережение: СБУ предотвратила теракты, которые российское ГРУ планировало провести в Киеве на 9 мая. Фото

Сотрудники Службы безопасности Украины предотвратили теракты, которые российское ГРУ планировало провести в Киеве на 9 мая. Исполнителей преступления задержали с поличным.

Об этом в комментарии OBOZ.UA сообщил представитель СБУ Артем Дехтяренко. Детали операции спецслужба пока не разглашает.

"СБУ сработала на опережение, исполнители теракта задержаны с поличным. Также собрана доказательная база, которая безоговорочно подтверждает российский след", – отметил Дехтяренко.

Накануне СБУ задержала российского агента, который готовил ракетный удар по железнодорожной инфраструктуре в Кировоградской области. Злоумышленник пытался установить веб-камеру у моста, чтобы наблюдать за движением военных эшелонов. Враг надеялся нарушить поставки украинского оружия и боеприпасов на передовые позиции восточного и южного фронтов.

Также на приграничье Харьковщины СБУ задержала рецидивиста, который шпионил в пользу России. Злоумышленник собирал информацию об оборонных линиях Харькова, однако спецслужба вовремя предотвратила попытки российской разведки получить обновленные данные об оборонных возможностях города.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 7 мая СБУ заявила о попытке покушения на президента Украины Владимира Зеленского, главу СБУ Василия Малюка, главу ГУР Кирилла Буданова и других чиновников. Организацией преступления занималась 5-я служба ФСБ РФ. Спецслужба задержала двух сотрудников УГО, обвиняемых в передаче врагу секретной информации.

– В Белом доме назвали новость о подготовке убийства Зеленского тревожной. В Вашингтоне выразили радость по поводу того, что преступный план удалось предотвратить.

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