Готовили убийство первого заместителя министра здравоохранения: в Киеве будут судить злоумышленников. Подробности и фото

В Киеве будут судить злоумышленников, которые готовили убийство первого заместителя министра здравоохранения Украины. Несколько месяцев они готовились к совершению преступления, в частности тренировались стрелять и следили за чиновником.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Обвиняемым грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное.

Что известно

По словам правоохранителей, в конце января они совместно с работниками Службы безопасности Украины разоблачили 36-летнего мужчину и 22-летнюю женщину, которые готовили убийство первого заместителя министра здравоохранения. Во время досудебного расследования была установлена причастность к подготовке к преступлению еще одного мужчины – 28-летнего жителя Киевской области.

Следствие выяснило, что в октябре 2024 года в одной из столичных больниц в результате тяжелых травм, полученных во время ДТП, умерла подруга сообщников. Чиновник, который является врачом-анестезиологом, в тот день дежурил в медучреждении.

Считая его виновным в смерти женщины, злоумышленники разработали детальный план убийства, постепенная реализация которого происходила под контролем правоохранителей.

"В течение нескольких месяцев они следили за распорядком дня и передвижением чиновника, арендовали квартиру в том же жилом комплексе, что и потенциальная жертва, приобрели абонемент в спортзал, где он тренировался, и регулярно меняли транспортные средства, чтобы оставаться незамеченными. Кроме того, фигуранты регулярно посещали тир для тренировки навыков владения оружием", – уточнили в пресс-службе.

Сообщники были задержаны во время передачи денег за пистолет, который должен был стать орудием убийства. Во время обысков у них изъяли оружие, патроны, а также психотропные вещества и сообщили о подозрении.

Стоит добавить, что правоохранители не называли имени потенциальной жертвы злоумышленников, однако известно, что должность первого заместителя министра здравоохранения тогда занимал именно Сергей Дубров.

Сейчас досудебное расследование завершено, а материалы направлены в суд.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киевской области задержали мужчину, который, по информации следствия, довел 13-летнюю падчерицу до самоубийства. Злоумышленник длительное время издевался над ребенком, бил и выгонял ее на улицу зимой.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!