Готовили убийство первого заместителя министра здравоохранения: в Киеве будут судить злоумышленников. Подробности и фото
В Киеве будут судить злоумышленников, которые готовили убийство первого заместителя министра здравоохранения Украины. Несколько месяцев они готовились к совершению преступления, в частности тренировались стрелять и следили за чиновником.
Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Обвиняемым грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное.
Что известно
По словам правоохранителей, в конце января они совместно с работниками Службы безопасности Украины разоблачили 36-летнего мужчину и 22-летнюю женщину, которые готовили убийство первого заместителя министра здравоохранения. Во время досудебного расследования была установлена причастность к подготовке к преступлению еще одного мужчины – 28-летнего жителя Киевской области.
Следствие выяснило, что в октябре 2024 года в одной из столичных больниц в результате тяжелых травм, полученных во время ДТП, умерла подруга сообщников. Чиновник, который является врачом-анестезиологом, в тот день дежурил в медучреждении.
Считая его виновным в смерти женщины, злоумышленники разработали детальный план убийства, постепенная реализация которого происходила под контролем правоохранителей.
"В течение нескольких месяцев они следили за распорядком дня и передвижением чиновника, арендовали квартиру в том же жилом комплексе, что и потенциальная жертва, приобрели абонемент в спортзал, где он тренировался, и регулярно меняли транспортные средства, чтобы оставаться незамеченными. Кроме того, фигуранты регулярно посещали тир для тренировки навыков владения оружием", – уточнили в пресс-службе.
Сообщники были задержаны во время передачи денег за пистолет, который должен был стать орудием убийства. Во время обысков у них изъяли оружие, патроны, а также психотропные вещества и сообщили о подозрении.
Стоит добавить, что правоохранители не называли имени потенциальной жертвы злоумышленников, однако известно, что должность первого заместителя министра здравоохранения тогда занимал именно Сергей Дубров.
Сейчас досудебное расследование завершено, а материалы направлены в суд.
