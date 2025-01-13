Готовила дроновую атаку на Киев 1 января и шпионила за силами ПВО: СБУ задержала вражескую агентку. Фото

Сотрудники СБУ задержали агентку российского ГРУ, готовившую дроновую атаку страны-террориста РФ по Киеву 1 января. Целями агрессора были админздания госучреждений и энергогенерирующие предприятия Украины.

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Об этом сообщили в пресс-службе Службы безопасности Украины. Подозреваемой грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

"Военная контрразведка Службы безопасности задержала в Киеве агентку российской военной разведки (более известной как ГРУ). По данным следствия, она готовила координаты для дроновой атаки России по столице Украины 1 января 2025 года. Приоритетными целями агрессора были админздания госучреждений и энергогенерирующие предприятия Украины", – рассказали в пресс-службе.

Как отметили в Службе безопасности, чтобы запрограммировать вражеские дроны-камикадзе на поражение украинских объектов, российская агентка включала GPS-координаты на своем телефоне. Она делала фото целей таким образом, чтобы в свойствах файлов была их точная геолокация. Готовые фотографии злоумышленница переправляла своему российскому куратору через анонимный чат в мессенджере.

Кроме того, во время разведывательных вылазок шпионка следила за боевыми позициями ПВО, защищающими Киев. Задокументировано, как злоумышленница проводила доразведку в районе места базирования радиолокационной станции украинских войск вблизи столицы.

"Сотрудники СБУ задержали фигурантку по месту ее проживания в съемной квартире в Киеве, когда она пыталась передать новую партию разведданных российскому ГРУ. По данным следствия, агентом оккупантов оказалась 27-летняя местная безработная, которая искала легкие заработки в телеграм-каналах. Там на ее вышел представитель военной разведки России и предложил деньги в обмен на сотрудничество", – добавили в пресс-службе.

Во время обысков в доме задержанной был изъят мобильный телефон с доказательствами сотрудничества с российским ГРУ и множество сим-карт, которые она использовала для конспирации связи с оккупантами.

По факту несанкционированного распространения информации о размещении ВСУ или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, совершенного в условиях военного положения, задержанной сообщили о подозрении. Суд избрал ей меру пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, утром 1 января в Киеве защитники неба уничтожили ряд ударных дронов, которыми атаковала Россия. Обломки сбитых целей упали в нескольких районах, там возникли пожары и повреждения. В центре столицы два человека погибли, семеро пострадали.

Как сообщал OBOZ.UA, сотрудники СБУ задержали агентов ФСБ, которые, по информации следствия, шпионили за известными волонтерами и чиновниками международных организаций в Украине. Агентурной сетью руководил столичный адвокат.

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