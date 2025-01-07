Следили за волонтерами и чиновниками, а также корректировали ракетные удары по Украине: СБУ разоблачила агентов ФСБ. Фото

Сотрудники СБУ задержали агентов ФСБ, которые, по информации следствия, шпионили за известными волонтерами и должностными лицами международных организаций в Украине. Агентурной сетью руководил столичный адвокат.

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Об этом сообщили в пресс-службе Службы безопасности Украины. Подозреваемым грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

"Служба безопасности нейтрализовала агентурную сеть фсб, которая по заказу рашистов собирала информацию о должностных лицах международных организаций и волонтеров в Киеве, Днепре и Одессе. Чтобы установить адреса пребывания, номера авто и маршруты движения указанных лиц, российская спецслужба дистанционно завербовала столичного адвоката", – рассказали в пресс-службе.

Адвокат привлек к преступной деятельности нескольких подельников из трех регионов Украины. По указанию окупантов злоумышленники скрыто следили за "объектами", в том числе с использованием оптических приборов.

К примеру, руководитель агентурной группы периодически обустраивал "наблюдательные пункты" с биноклем на крышах домов напротив офисов должностных лиц международных организаций и волонтеров. Он обобщал информацию от всех участников вражеской ячейки и единственным "отчетом" направлял своему российскому куратору – кадровому сотруднику ФСБ.

"СБУ своевременно задержала в Киеве руководителя агентурной группы и его подельников. В ходе документирования преступной деятельности фигурантов установлено, что они также корректировали ракетные удары по оборонным заводам и энергообъектам Украины", – добавили в пресс-службе.

В ходе обысков у злоумышленников изъяли 15 мобильных телефонов, которые они использовали для конспирированной связи с оккупантами, а также оптику и флешки, с поличным.

По факту государственной измены возбуждено уголовное производство, а задержанным сообщили о подозрении. Суд избрал им меры пресечения в виде содержания под стражей. Продолжается расследование для привлечения к ответственности всех участников вражеской ячейки.

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