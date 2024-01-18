Годовщина авиакатастрофы в Броварах: в ГБР рассказали, когда дело начнут рассматривать в суде

Потерпевшие, подозреваемые и их представители продолжают ознакомление со 163 томами дела по факту авиакатастрофы в Броварах. Возможно, уже весной этого года обвинительный акт будет направлен в суд.

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Об этом сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований. Расследование было завершено в конце 2023 года.

Так, материалы расследования авиакатастрофы вертолета с руководством МВД Украины 18 января 2023 года в Броварах составляют 163 тома. В настоящее время идет ознакомление с материалами дела потерпевшими, подозреваемыми и их представителями.

"Именно досудебное расследование содержит 163 тома. Каждый том – это где-то 250 страниц. Для ознакомления со всеми материалами нужно время. Но в 2024 году обвинительный акт попадет в суд, я думаю, что весной мы с вами об этом поговорим", – сказала советница ГБР Татьяна Сапьян.

Она напомнила, что ГБР завершило расследование авиакатастрофы в Броварах в конце 2023 года. О подозрении было сообщено пяти должностным лицам Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, нарушившим правила безопасности полетов. В ходе расследования трагедии были проведены десятки экспертиз, допрошены все свидетели, проведены следственные эксперименты.

Как сообщал OBOZ.UA:

В Броварах Киевской области 18 января 2023 года в одном из районов города упал вертолет. В результате произошел взрыв, после которого начался пожар. Среди погибших – один ребенок, а также министр внутренних дел Украины Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин, государственный секретарь МВД Юрий Лубкович, их помощники и экипаж вертолета.

Специалисты расшифровали "черный ящик", который нашли на месте авиакатастрофы вертолета с руководством МВД в Броварах Киевской области.

Следствие собрало все необходимые технические документы, завершается проведение необходимых экспертиз и проведено дешифрование бортовых самописцев. На основе собранных данных специалисты совершили 3D-моделирование полета.

Правоохранители сообщили о подозрении должностным лицам ГСЧС по факту гибели руководства МВД в авиакатастрофе в январе 2023 года. Им инкриминируют нарушение правил безопасности полетов.

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