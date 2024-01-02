Глубокая воронка возле дома, повреждены несколько подъездов дома: последствия ракетной атаки в Соломенском районе Киева. Фото и видео

Утром вторника, 2 января, страна-террорист РФ атаковала Киев с помощью крылатых и аэробалистических ракет. В Соломенском районе столицы обломки сбитых вражеских средств попали в многоэтажный жилой дом, к сожалению, пострадавшие и погибшие.

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Об этом сообщил корреспондент OBOZ.UA. На месте действуют оперативные службы.

Так, страна-террорист РФ атаковала Киев. В Соломенском районе обломки сбитой ракеты попали в многоэтажный жилой дом. Сейчас спасатели потушили пожар и продолжают эвакуацию граждан. В результате взрыва были повреждены несколько подъездов, выбиты окна. Из-за обстрела в районе пока нет воды, что затрудняло работу пожарных. К сожалению, есть пострадавшие и погибшая.

По словам мэра Киева Виталия Кличко, по столице был нанесен комбинированный удар "Шахедами", крылатыми ракетами и "Кинжалами".

"В Соломенском районе мы видим глубокую воронку – десять метров в сторону (в сторону дома. – Ред.) и было бы большое количество жертв. Сейчас известно (10:40) одна женщина скончалась в машине "скорой". Около 30 человек находятся в медучреждениях – им оказывается помощь. Организован пункт обогрева, где люди могут получить необходимые услуги", – подчеркнул Кличко.

Мэр добавил, что также есть пожары в других районах столицы, где работают спасатели - Оболонский, Подольский, Голосеевский районы.

Напомним, утром 2 января российские террористы устроили массированный ракетный обстрел Киева. После этого в столице начались перебои с электроснабжением. Кроме того, такие же проблемы были зафиксированы и в Киевской области.

В Дарницком районе Киева во вторник, 2 января, в микрорайоне Бортничи в результате ракетной атаки повреждены частные дома и здание церкви. Кроме того, падение обломков было зафиксировано в других районах столицы, есть пострадавшие.

Как сообщал OBOZ.UA, страна-агрессор Россия утром 2 января атаковала Киев ракетами, в том числе аэробалистическими "Кинжалами", попав в объект гражданской инфраструктуры в Подольском районе. Еще в нескольких районах попадали обломки сбитых средств – на жилые дома и открытую территорию, есть пострадавшие.

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