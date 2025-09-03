Гибель ребенка в комплексе Olympic Village на Киевщине: в резонансном деле новая подозреваемая. Подробности

Правоохранители сообщили о подозрении директору комплекса Olympic Village, на территории которого утонул 10-летний мальчик. Трагедия произошла 3 августа 2023 года.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе Офиса генпрокурора Украины. Злоумышленнице грозит до семи лет лишения свободы.

Что известно

Трагедия произошла еще 3 августа 2023 года. В футбольном лагере в Ходосовке Обуховского района, на территории комплекса Olympic Village во время купания погиб 10-летний мальчик.

Уже на следующий день после трагедии тренеру лагеря, который непосредственно организовывал отдых детей, было сообщено о подозрении по факту оставления в опасности, без присмотра детей, находившихся в водоеме, что привело к смерти малолетнего ребенка в результате утопления (ч. 3 ст. 135 УКУ). В ноябре 2023 года обвинительный акт был направлен в суд.

Как отметили в Офисе генпрокурора судебное рассмотрение дела затягивалось – сейчас оно находится на финальной стадии исследования доказательств. Суд назначил на ближайшие два месяца шесть судебных заседаний, что должно ускорить принятие решения.

"Кроме того, в ходе досудебного расследования установлено, что директор ООО "Футбольная академия Бенфика Украина" допустила грубые нарушения требований законодательства Украины об охране труда, что повлекло гибель ребенка. Этот факт подтвержден выводами судебных экспертиз", – подчеркнули в ОГПУ.

Уже 1 сентября 2025 года директору ООО "Футбольная академия Бенфика Украина" сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 271 УК Украины (нарушение требований охраны труда, повлекшее гибель человека). Поскольку подозреваемая сейчас находится за границей, принимаются меры по объявлению ее в международный розыск и инициированию процедуры экстрадиции в Украину для привлечения к ответственности.

Как сообщал OBOZ.UA, в Кривом Роге погибли 2-летняя и 5-летняя девочки из-за пожара в многоэтажке. Их мать и еще троих детей госпитализировали.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!