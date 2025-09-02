В Кривом Роге в результате пожара погибли двое детей, еще один пострадал: все подробности трагедии. Фото

В Кривом Роге погибли 2-летняя и 5-летняя девочка из-за пожара в многоэтажке. Их мать и еще троих детей госпитализировали.

Об этом сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям. Больше деталей трагедии рассказало "Суспільне".

Возгорание произошло в квартире на первом этаже пятиэтажки на улице Игоря Новицкого, что в Металлургическом районе города.

Из дома, охваченного огнем, спасатели вынесли двух девочек. Дети находились в состоянии клинической смерти. Медики экстренной помощи боролись за их жизни, но, к сожалению, спасти детей не удалось.

39-летнюю мать девочек и еще трех ее детей в возрасте 5, 7 и 13 лет завезли в больницу.

Дети остались одни в квартире

Бабушка детей рассказала в комментарии "Суспільному", что в квартире, в которой возник пожар, она проживала вместе с дочерью и пятью ее детьми.

На момент трагедии дома было трое детей. Ее дочь отправилась забирать из школы двух старших, предварительно договорившись, что с младшими посидит бабушка.

Однако она задержалась на работе и пришла чуть позже, когда в квартире уже бушевал огонь. На тот момент соседи уже вызвали и пожарную, и скорую.

Как и почему возник пожар, не известно.

"Спички я спрятала, газ у нас был отключен", – рассказала бабушка.

Вместе с девочками дома оставался трехлетний Вадим, которому посчастливилось выжить. Как рассказал врач медпомощи, предварительно, его жизни ничего не угрожает.

Сейчас мать и двое старших братьев находятся возле Вадима в больнице.

Правоохранители сейчас выясняют причины пожара.

