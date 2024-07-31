Гибель молодого человека во время спуска через Днепр в Киеве: суд арестовал имущество аттракциона

Суд наложил арест на имущество аттракциона в Киеве, на котором в результате обрыва троса погиб 20-летний парень. Заседание, состоявшееся 29 июля, проводилось с целью сохранения вещественных доказательств.

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Об этом говорится в определении суда, обнародованном в Едином государственном реестре судебных решений. Трагедия произошла в воскресенье, 21 июля.

Так, ходатайство об аресте имущества аттракциона, где погиб парень, подал прокурор Печерской окружной прокуратуры. Он указал, что такая необходимость возникла с целью сохранения вещественных доказательств и предотвращения возможности утаивания, повреждения или уничтожения имущества.

Объекты аттракциона имеют значение для дальнейшего досудебного расследования, там назначен ряд экспертиз для выяснения причин аварии и последствий возможного нарушения требований безопасности при эксплуатации оборудования.

Заслушав доводы прокуратуры, следователь судья удовлетворил ходатайство и постановил наложить арест на имущество аттракциона. Это временные постройки, стартовая и финишная площадки вблизи Пешеходного моста и на Трухановом острове ориентировочной площадью 0,05 га. Право собственности на эти объекты принадлежит ООО "Активная страна", но ими пользовалось другое предприятие из договора аренды. Арест означает временный запрет на отчуждение указанного имущества, распоряжение им или использование.

Напомним, в Киеве в воскресенье, 21 июля, оборвался трос аттракциона-спуска через Днепр. Человек, который на нем летел, упал в реку. По предварительным данным, это парень 2004 года рождения. Спасатели обследовали 8000 кв. м дна реки, но тело не обнаружили. Поиски были прекращены из-за наступления сумерек.

В столичной полиции также сообщили, что на аттракционе находился 20-летний парень. По факту указанного происшествия следователи Печерского управления полиции возбудили уголовное производство по двум статьям Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве в понедельник, 22 июля, спасатели и правоохранители обнаружили тело 20-летнего парня, который, находясь на аттракционе через Днепр, упал в воду в результате обрыва троса.

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