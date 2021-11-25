"Убийцы прокололись": что не так в деле экс-судьи, которого нашли застреленным в Киеве

За день до судебного заседания по делу о многомиллионной схеме с "отжатием" столичной недвижимости в своей квартире был найден мертвым один из обвиняемых – бывший судья Соломенского районного суда Киева Сергей Зинченко. По версии полиции – это самоубийство, однако друзья и родственники убеждены, что Зинченко стал жертвой киллера.

Подробнее о резонансном деле и что с ним не так – читайте в материале OBOZREVATEL.

Сергей Зинченко погиб 18 ноября в своей квартире в одном из домов на ул. Лукьяновской (Шевченковский район) от выстрела в голову из пистолета. Полиция открыла уголовное производство по ч.1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство, но с пометкой "самоубийство").

О произошедшем мало кто знал, однако 23 ноября известный адвокат Лариса Криворучко написала, что ее клиента застрелили.

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В комментарии под своим постом в группе судей и адвокатов Криворучко также заявила, что это не самоубийство.

Позднее Криворучко рассказала, что только через неделю после ЧП полицейские начали "шевелиться"и перечислила нестыковки в версии о якобы самоубийстве Зинченко.

"Полиция только через неделю после смерти начала медленно снимать видео с камер наблюдения; подозреваю, их также смутила стрельба в голову человека-правши из левой руки, открытая дверь квартиры, не характерное место лежания трупа и другие нюансы", – сообщила адвокат.

Также она рассказала о странном заключении судмедэкспертизы, которая установила неправильное время смерти мужчины: "Эксперты установили дату смерти 16.11.2021, однако 17.11.2021 с ним лично общались... Это всё, что нужно знать про качество экспертиз и следствия".

Утверждения адвоката о нестыковках подтверждает и источник OBOZREVATEL в правоохранительных органах. Ситуацию он прокомментировал коротко: "Убийцы прокололись, что говорит о "профессионализме" исполнителя (или исполнителей)".

Отметим, изначально в пользу самоубийства мужчины говорило то, что он якобы был найден в запертой квартире, но это оказалось не так. Также, по информации друзей экс-судьи, оказалось, что квартира Зинченко уже переписана на другого человека и теперь туда не могут попасть вдова с маленьким сыном. В то, что бывший судья мог добровольно пойти на на такое, не верит никто.

Также знакомые Зинченко утверждают, что никаких причин для самоубийства у него не было. "На самом деле у него все складывалось очень неплохо: масса планов, дел и идей, любимая семья... В то, что он окажется за решеткой, были большие сомнения. Так что Сергей ни за что бы не совершил самоубийство", – рассказал наш собеседник на условиях анонимности.

По официальной информации полиции Киева, которая была озвучена ведомством вечером 23 ноября, расследованием, в рамках которого устанавливаются дополнительные обстоятельства смерти человека, занимается Шевченковское управление полиции.

Сергей Зинченко стал судьей Соломенского районного суда г. Киев в 2009 году.

Последняя его декларация была подана в 2017 году (отчетный период – 2016 г.). В декларации указано, что у Зинченко во владении был только земельный участок в Васильковском районе Киевской области и автомобиль Lexus. Никаких счетов в банках, никакой налички, но был кредит в 89 тысяч гривен.

В октябре 2016 года Высший совет правосудия отказал во внесении кандидатуры Зинченко президенту для назначения на должность бессрочно. Отмечалось, что судья не придерживался высоких стандартов поведения судьи.

Дело в том, что к тому времени Сергей Зинченко уже был фигурантом расследования Национальным антикоррупционным бюро Украины уголовного производства по делу о мошенничестве – завладении чужим имуществом путем обмана в особо крупных размерах.

Кроме того, судью заподозрили в недостойном для судьи поведении в разгар революции 2013-2014 гг. Заместитель Генерального прокурора Украины Бачун подал заявление во Временную специальную комиссию по проверке судей общей юрисдикции (ВСК) относительно нарушения присяги судьей Зинченко – он выносил постановление о содержании под стражей человека из-за его участия в акциях протеста.

В январе 2017 года Зинченко попался на горячем. Детективы НАБУ вместе со со следователями Департамента по расследованию особо важных дел в сфере экономики тогда еще Генпрокуратуры и работниками Департамента защиты экономики Национальной полиции Украины задержали судью при получении 22 тысяч долларов от директора адвокатского бюро "ПМ и Компания" Виталия Холоденко.

Об этом громком задержании сообщал на своей странице в Facebook тогда глава МВД Арсен Аваков.

Деньги якобы должны были пойти дальше – замминистру юстиции – для удаления из госреестра запрета на отчуждение столичного ресторана. Потому Зинченко не инкриминировали взяточничество, но обвинили в законченном покушении на мошенничество, добавив также эпизоды по завладению квартирами в Киеве. В марте 2018-го Сергею Зинченко сообщили о подозрении.

По информации "Судового репортера", дело по обвинению Зинченко с 2019 года слушалось в Шевченковском суде Киева. В прошлую пятницу там же планировалось очередное заседание, которое, очевидно, не состоялось из-за неявки обвиняемого.

Кроме Сергея Зинченко, в схеме завладения недвижимостью умерших киевлян фигурировали два адвоката, нотариус, глава сельсовета и еще два человека.

В мае 2019 года Шевченковский суд Киева начал рассмотрение дела по обвинению бывшего председателя Михайловского сельсовета, обвиняемого в регистрации поддельных завещаний. Также прокуратура сообщила о передаче в суд дела против адвоката, которая в 2016 году завладела правом собственности на объекты недвижимого имущества, чем людям был причинен ущерб почти на 10 миллионов гривен.

Еще один адвокат, Владимир Саенко, в 2018 году вылетел в Прагу и уже не вернулся в Украину – потому был объявлен в розыск. Информация об этом осталась в сети, однако в базе розыска МВД, а также на сайте Интерпола Саенко сейчас почему то нет.

Похороны Зинченко состоятся сегодня, 25 ноября, в Вышгороде. Действительно ли экс-судья погиб в результате убийства и кто переоформил его имущество, должно разобраться следствие. OBOZREVATEL будет следить за резонансным делом.