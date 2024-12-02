Фабриковали выводы ВЛК: экс-работник военкомата Киева с сообщниками организовал схему уклонения от мобилизации. Фото

Полицейские разоблачили членов организованной группы, среди которых экс-сотрудник военкомата Киева, которые фабриковали выводы ВЛК и переправляли уклонистов через государственную границу. Стоимость услуг составила от 7 до 15 тысяч долларов.

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Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины. Злоумышленникам грозит до девяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

"Организатором группы оказался бывший сотрудник столичного военкомата, ранее судимый за коррупционные преступления. Злоумышленник привлек к схеме действующего должностного лица РТЦК и врача городской больницы. Правоохранители установили, что врач предоставлял мужчинам фиктивные медицинские документы, а работник РТЦК способствовал прохождению военно-врачебной комиссии. Таким образом, мужчины получали "белый билет", который предоставлял им возможность уехать за границу", – рассказали в пресс-службе.

Как отметили правоохранители, услуги по уклонению от мобилизации стоили желающим от 7 до 15 тысяч долларов. Во время обысков по местам проживания фигурантов, в помещениях ТЦК и больницы были изъяты, в частности, медицинская документация, черновые записи также 5 млн грн.

Центральная военно-врачебная комиссия отменила предварительные решения районных военно-врачебных комиссий в отношении тех мужчин, которые успели воспользоваться такими "услугами". Злоумышленникам сообщили о подозрении. Организатору и еще одному фигуранту избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога, а третий нарушитель находится под ночным домашним арестом.

Как сообщал OBOZ.UA, правоохранители Киева разоблачили мужчину, который, по информации следствия, переправлял ухилянцев через границу по поддельным документам под видом иностранцев. Стоимость фиктивного паспорта составила 250 евро.

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