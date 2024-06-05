Еженедельно 40 тыс. грн за право перевозить пассажиров: в Киеве во взяточничестве подозревают чиновника КГГА. Фото

В Киеве правоохранители сообщили о подозрении во взяточничестве заместителю начальника Департамента КГГА и директору транспортного предприятия. По информации следствия, они потребовали от перевозчика по 40 тыс. грн в неделю за возможность работать.

Об этом рассказали в пресс-службе Киевской областной прокуратуры. Подозреваемым грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

"По версии стороны обвинения, в 2024 году заместитель начальника Департамента в одностороннем порядке инициировал расторжение договора об осуществлении пассажирских перевозок на одном из городских автобусных маршрутов. После этого временно работать на этом маршруте разрешили компании, директор которой имел связи с должностным лицом и через него предложили искать "компромисс", – рассказали в прокуратуре.

Как отметили в пресс-службе, в качестве компромисса предпринимателю необходимо было еженедельно платить по 40 тысяч гривен за право возить пассажиров на маршруте. То есть каждый автобус за будний день должен платить должностным лицам КГГА 800 гривен, за выходной – 600. Правоохранители зафиксировали несколько фактов получения "вознаграждения" на общую сумму 280 тыс. гривен.

Заместителю начальника Департамента транспортной инфраструктуры КГГА и руководителю транспортного предприятия, выступавшему в качестве посредника, сообщено о подозрении во взяточничестве.

Как сообщал OBOZ.UA, правоохранители Киевщины сообщили о подозрении руководителю филиала ПАО "Киевоблгаз" во взяточничестве. Злоумышленник получил 250 тысяч гривен за подключение центрального газоснабжения.

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