'Этого точно не должно было произойти': в СБУ сделали заявление о стрельбе в Киеве и показали интересную переписку. Фото и видео

Служба безопасности Украины отреагировала на перестрелку в Киеве между сотрудниками спецназа. Там, в частности, подчеркнули, что расследованием этого инцидента занимается Государственное бюро расследований, а такая ситуация "точно не должна была произойти".

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе Службы безопасности Украины. Накануне на инцидент отреагировал глава государства.

Что известно

"О недопустимой ситуации, которая произошла в Киеве между сотрудниками СБУ и ГУР МОУ. В рамках системной контрдиверсионной работы СБУ принимала меры, чтобы предотвратить убийство, которое по заказу ФСБ РФ планировалось в День Независимости нашего государства. Служба безопасности Украины получила соответствующую информацию оперативным путем", – говорится в сообщении.

Как отметили в СБУ, в частности, были раскрыты контакты заместителя командира российского добровольческого корпуса "Международный легион" ГУР МОУ со спецслужбами противника. Он должен был подготовить покушение на одного из лидеров российского оппозиционного движения, который в это время должен был прибыть в Украину.

Главные истории дня

Согласно имеющимся материалам, в ходе общения с представителями спецслужб РФ данный военнослужащий получил задание по ликвидации и других военнослужащих Сил обороны Украины в обмен на денежное вознаграждение.

В пресс-службе подчеркнули, что благодаря упреждающей работе СБУ подготовка преступления была своевременно пресечена. В дальнейшем с участием указанного военнослужащего проводился комплекс контрразведывательных проверочных мероприятий.

"При этом данное лицо признало факт контактов с ФСБ РФ и предоставило СБУ соответствующую информацию. Это позволило украинской спецслужбе установить всю цепочку лиц, причастных к планируемому преступлению. Служба безопасности зафиксировала в телефоне фигуранта его переписку с представителем ФСБ. Учитывая признание этим военнослужащим контактов с ФСБ РФ и сотрудничество со следствием, к нему не была применена мера пресечения", – добавили в пресс-службе.

В СБУ уточнили, что в то время как их сотрудники проводили неотложные следственные действия по сбору и фиксации доказательств этого уголовного правонарушения, возникла абсолютно недопустимая конфликтная ситуация, которая привела к перестрелке.

"Этого точно не должно было произойти. В настоящее время расследованием этого инцидента занимается Государственное бюро расследований. Служба безопасности оказывает максимальное содействие следствию для объективного и беспристрастного установления всех обстоятельств происшествия", – резюмировали в пресс-службе.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский уволил высокопоставленного сотрудника Службы безопасности Украины Олега Храмова после перестрелки 2 сентября в Киеве. Он занимал должность начальника Департамента охраны государственной тайны и лицензирования СБУ.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!