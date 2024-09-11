Есть сбитые вражеские объекты: в КОВА рассказали о последствиях российской атаки на Киевщину

В ночь на 11 сентября страна-террорист Россия в очередной раз атаковала Киевщину с помощью дронов-камикадзе. В области работали силы ПВО, есть сбитые вражеские объекты.

Видео дня

Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко, передает пресс-служба КОВА. Жителей региона призвали не игнорировать воздушную тревогу.

"Ночью враг еще раз атаковал нашу область ударными дронами. В регионе работали силы ПВО. Вражеские цели были уничтожены. Попаданий в объекты жилой или критической инфраструктуры не допущено. Пострадавших нет. Падение обломков сбитых целей зафиксировано за пределами населенных пунктов", – уточнил Кравченко.

Напомним, во время прошедшей атаки, состоявшейся в ночь на 10 сентября, российские войска ударили дронами-камикадзе по Черкассам и области. В результате атаки повреждены дома и инфраструктурный объект, есть пострадавшие.

Также накануне сообщалось, что россияне снова атаковали Херсон и область. Под удар попал рейсовый автобус, ранены гражданские.

Как сообщал OBOZ.UA, Россия в ночь на 11 сентября устроила очередную воздушную атаку на Украину, запустив 34 средства воздушного нападения. На украинские города и села ночью летели девять ракет и 25 ударных дронов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!