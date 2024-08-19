Есть сбитые вражеские объекты: в КОВА рассказали о последствиях российской атаки на Киевщину 19 августа

Страна-террорист РФ в ночь с 18 на 19 августа атаковала Киевщину с помощью дронов-камикадзе. В области работали силы ПВО, есть сбитые вражеские объекты.

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Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко, передает пресс-служба КОВА. Жителей региона призвали не игнорировать воздушную тревогу.

"Враг в очередной раз пытался атаковать ночью ударными дронами. В области работали силы ПВО. Есть сбитые враждебные цели. Попаданий в объекты жилой и критической инфраструктуры не допущено. Пострадавших нет… Спасибо нашим силам ПВО за надежную защиту и эффективную работу", – рассказал Кравченко.

По словам главы Киевской ОВА, падение обломков вражеских БПЛА фиксируется вне населенных пунктов.

Напомним, российские оккупационные войска в ночь на понедельник, 19 августа, снова запустили по Украине ударные дроны-камикадзе Shahed-136/131. В ряде регионов была объявлена воздушная тревога, работали силы ПВО.

Как сообщал OBOZ.UA, страна-агрессор Россия на фоне запуска "Шахедов" утром 18 августа по Украине пыталась дважды атаковать Киевщину ракетами. Сначала оккупанты запустили баллистику, а затем крылатые ракеты – вражеские целые защитники неба сбили.

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