Есть сбитые вражеские объекты: у КОВА рассказали о последствиях очередной российской атаки на Киевщину

В ночь на 15 октября страна-агрессор РФ снова атаковала Киевщину с помощью дронов-камикадзе. В области работали силы ПВО, есть сбитые цели.

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Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко, передает пресс-служба КОВА. Жителей региона призвали не игнорировать воздушную тревогу.

"Очередная ночная тревога, продолжавшаяся почти два часа, объявлялась из-за атаки на Киевщину враждебных БПЛА. В регионе работали силы ПВО. Цели уничтожены. Попаданий в объекты критической и жилой инфраструктуры не допущено. Пострадавших нет", – рассказал Кравченко.

Глава Киевской ОВА добавил, что по состоянию на 8:45 падение обломков сбитых вражеских целей зафиксировали на открытых участках местности за пределами населенных пунктов. Оперативные группы продолжают работу по выявлению последствий вражеской атаки.

Напомним, вечером 12 октября армия РФ запустила по Одесщине две баллистические ракеты. В ОВА информировали, что в результате российского удара ранены.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, войска России в ночь на вторник, 15 октября, ударили баллистическими ракетами по Николаеву. В городе раздалось несколько сильных взрывов: возникли пожары, погиб один человек и по меньшей мере 16 пострадали.

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