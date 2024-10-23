Есть сбитые цели: у КОВА рассказали о последствиях российской атаки на Киевщину

Ночью 23 октября страна-террорист РФ снова атаковала Киевщину с помощью дронов-камикадзе. В области успешно работали силы ПВО, есть сбитые вражеские объекты.

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Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко, передает пресс-служба КОВА. Жителей региона призвали не игнорировать воздушную тревогу.

"Враг не перестает атаковать Киевщину БПЛА. В области работали силы ПВО. Есть сбитые цели. Попаданий в объекты критической или гражданской инфраструктуры нет. Пострадавших нет", – сообщил Кравченко.

Глава Киевской ОВА уточнил, что по предварительной информации, падения обломков фиксируются вне населенных пунктов. Оперативные группы продолжают работу по фиксации последствий ночной атаки.

Напомним, российские террористы 22 октября сбросили КАБ на пятиэтажку в Мирнограде Донецкой области. В результате атаки на жилмассив города один человек погиб, трое получили ранения.

Как сообщал OBOZ.UA, с начала осени российские войска резко увеличили количество атак дронами на гражданское население Херсона и области. Захватчики атакуют при помощи БпЛА пешеходов, гражданские автомобили, общественный транспорт и кареты "скорой", ранения получают, в частности, дети и пожилые люди.

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