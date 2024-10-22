Россияне сбросили КАБ на пятиэтажку в Мирнограде: есть погибший и трое раненых. Фото

Российские террористы 22 октября сбросили КАБ на пятиэтажку в Мирнограде Донецкой области. В результате атаки на жилмассив города один человек погиб, трое получили ранения.

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Об этом сообщил начальник Донецкой ОВД Вадим Филашкин. По его информации, враг атаковал гражданское население Мирнограда с самого утра, для этого применил КАБ-250.

Кроме 5-этажки, в которую попали оккупанты, повреждения разной степени получили 7 домов.

По предварительным данным в результате удара погиб один человек и еще один получил ранения. Однако впоследствии количество раненых выросло до трех.

Пока неизвестно, или это окончательные данные, поскольку по словам руководителя Донецкой ОВА, поисково-спасательные работы временно приостановлены из-за угрожающей ситуации безопасности.

"Все гражданские, не задействованные в работе критической инфраструктуры, должны уехать в более безопасные регионы! Эвакуация спасает жизнь!" – подчеркнул Филашкин.

Напомним, российские оккупанты вечером 21 октября нанесли удар по Покровскому району Донецкой области. В результате атаки врага погибли женщина и двое детей, также были ранены еще двое гражданских.

Как сообщал OBOZ.UA:

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