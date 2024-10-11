Есть сбитые цели: у КОВА рассказали о последствиях российской атаки на Киевщину

В ночь с 10 на 11 октября страна-террорист РФ снова атаковала Киевщину с помощью дронов-камикадзе. В области успешно работали силы ПВО, есть сбитые вражеские объекты.

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Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко, передает пресс-служба КОВА. Жителей региона призвали не игнорировать воздушную тревогу.

"Враг не прекращает массированно атаковать Киевщину БПЛА. Сегодня ночью и утром тревога продолжалась около 8 часов. В регионе работали силы ПВО. Вражеские цели уничтожены. Попаданий в объекты критической или жилой инфраструктуры не допущено. Пострадавших среди населения нет", – рассказал Кравченко.

Глава Киевской ОВА добавил, что падение обломков сбитых дронов фиксируется вне населенных пунктов на открытых участках местности. Оперативные группы продолжают работу по фиксации и ликвидации последствий вражеской атаки противника.

Напомним, в ночь на 11 октября захватчики ударили баллистикой по Одесскому району : разрушено здание на территории грибного хозяйства, погибли четверо гражданских. Среди жертв российской атаки – девушка 16 лет.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 11 октября российские войска в пятый раз с начала месяца попытались атаковать Киев дронами-камикадзе. Российские "Шахеды" летели на столицу по разным направлениям.

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