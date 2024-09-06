Есть сбитые цели: у КОВА рассказали о последствиях российской атаки на Киевщину

В ночь с 5 на 6 сентября Россия снова атаковала Киевщину с помощью дронов-камикадзе. В области работали силы ПВО, есть сбитые цели.

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Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко, передает пресс-служба КОВА. Жителей региона призвали не игнорировать воздушную тревогу.

"Враг не прекращает атаку на нашу область. Ночью и с утра тревога объявлялась несколько раз. В области по враждебным БпЛА работали силы ПВО. Есть сбитые цели. Попаданий в объекты критической и жилой инфраструктуры нет. Пострадавших нет", – рассказал Кравченко.

По словам главы Киевской ОВА, в результате падения обломков в двух районах на открытых участках местности произошли два пожара травяного настила и пожар лесной подстилки. Оперативные группы продолжают фиксировать и ликвидировать последствия атаки врага.

Напомним, в Обуховском районе Киевской области в пятницу, 6 сентября, утром во время воздушной тревоги раздался взрыв. Известно, что в области работали силы противовоздушной тревоги.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 6 сентября Россия атаковала Украину 44 дронами-камикадзе, также враг запустил две ракеты. Силы ПВО уничтожили 27 вражеских "Шахедов".

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