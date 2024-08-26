Возник пожар, есть пострадавший: Кличко сообщил о падении обломков сбитого дрона в Киеве

В Голосеевском районе Киева в понедельник, 26 августа, силами ПВО был сбит дрон. Обломки уничтоженного вражеского объекта упали на Обуховскую трассу – возник пожар, есть пострадавший.

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Об этом мэр столицы Виталий Кличко сообщил в своем Telegram-канале. Киевляне призвали не игнорировать сообщения об опасности.

"Спасатели получили сообщение, что в Голосеевском районе на Обуховскую трассу упали обломки БпЛА. Информации о разрушениях и пострадавших пока нет. Экстренные службы выехали для уточнения информации", – уточнил Кличко.

Позже мэр Киева уточнил, что в результате падения обломков вражеского БПЛА на дорогу, возник пожар, полностью уничтоживший легковой автомобиль. Пострадал водитель автомобиля, огонь локализовали.

Напомним, утром 26 августа в Киеве раздались взрывы во время воздушной тревоги. Российские оккупанты запустили ракеты на украинскую столицу, работало ПВО.

Добавим, страна-агрессор Россия 26 августа совершила комбинированную атаку по Украине, применяя дроны-камикадзе и разные типы ракет. После ночных взрывов из-за "Шахедов", утром они раздавались во многих городах уже из-за крылатых ракет и баллистики: сообщалось о повреждениях, жертвах, а также аварийных отключениях электроэнергии.

Как сообщал OBOZ.UA, страна-террорист РФ в понедельник, 26 августа, атаковала Украину с помощью ракет и дронов-камикадзе. Столичный метрополитен во время воздушной тревоги превратился в остров безопасности, куда пришли украинцы со своими любимцами.

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