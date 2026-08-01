Дыра в доме и сгоревшие квартиры: последствия атаки РФ в Соломенском районе Киева. Фото и видео

В результате террористического удара РФ по Киеву в ночь на 1 августа в Соломенском районе, в частности, был поврежден пятиэтажный дом, в котором начался пожар. В здании выгорело несколько квартир, выбило окна, а сила взрыва была такой, что припаркованный автомобиль перевернулся на крышу.

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Об этом сообщил корреспондент OBOZ.UA Андрей Жигайло. На месте работают все экстренные службы.

Что известно

Так, в ночь на субботу, 1 августа, Россия в очередной раз нанесла удар по столице Украины. В Соломенском районе в результате попадания ракеты поврежден пятиэтажный жилой дом – из-за этого в здании начался пожар, который уничтожил несколько квартир на первом и втором этажах.

Главные истории дня

Взрывная волна выбила окна и двери, а припаркованный во дворе автомобиль перевернулся на крышу. Кроме того, в этом районе также были повреждены еще несколько жилых домов, учебных заведений, уничтожены и повреждены автомобили.

По словам местных жителей, в этом районе произошло частичное разрушение подъезда от второго до первого этажей.

"Мы с мужем были в ванной. Нас спасла ванна. Плитка начала сыпаться. Бойлер уцелел, я не знаю, как он не упал прямо на голову, мы остались живы. Муж только чуть-чуть наступил на стекло. А так Бог нас спас, по-другому я не могу сказать", — рассказала киевлянка.

К сожалению, есть двое погибших, а также известно о четырёх пострадавших, которые обратились за медицинской помощью. Сейчас на месте работают все экстренные службы, коммунальщики начали убирать территорию, вывозить мусор и ремонтировать повреждённые коммуникации.

Что предшествовало

В ночь на субботу, 1 августа, страна-агрессор Россия устроила очередную массированную ракетную атаку на Киев. В столице прогремела серия взрывов – известно о погибших, много раненых.

Как сообщал OBOZ.UA, страна-террорист РФ в ночь на 1 августа нанесла очередной ракетный удар по Киеву. В Дарницком районе в результате обстрела повреждены многоэтажные дома, а на месте одного из попаданий образовалась глубокая воронка.

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