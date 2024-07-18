Двое в тяжелом состоянии: Кличко рассказал, сколько пострадавших от российского обстрела 8 июля находится в больницах Киева

В больницах Киева по состоянию на 18 июля находятся 23 человека, пострадавших от российского ракетного удара 8 июля. Двое взрослых в тяжелом состоянии.

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Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр столицы Виталий Кличко. Пострадавшим от варварской атаки оказывается вся необходимая помощь.

"На стационарном лечении в медучреждениях столицы сегодня находятся 23 пострадавших в результате атаки на Киев 8 июля. Из них трое детей. Из 20 взрослых двое в тяжелом состоянии", – сообщил Кличко.

Напомним, 8 июля в Киеве российская ракета попала в детскую больницу "Охматдет". Кроме медучреждения, повреждены и другие объекты, в том числе полностью разрушен один из подъездов многоквартирного дома.

10 июля стало известно, что в Киеве уже завершили все аварийно-спасательные работы после атаки 8 июля. В результате российского обстрела 33 человека погибли, еще 121 человек пострадал. В столице было ликвидировано 11 пожаров общей площадью 3380 кв.

В частности, в больнице "Охматдет" погибли 2 человека, в жилом доме по ул. Владимира Сальского – 14 человек, из них – 5 детей, в бизнес-центре "Доминион" – 7 человек, в клинике "Адонис" – 9. Недалеко от станции метро "Лукьяновская" погибли 2 человека.

Как сообщал OBOZ.UA, сеть поразили кадры с раненым в "Охматдете" маленьким ребенком. Испуганный малыш, лицо которого пострадало от прилета российской ракеты, плачет от боли.

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