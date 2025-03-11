Душили мать пленного воина и ограбили ее: в Киеве суд вынес приговор злоумышленникам. Фото

В Киеве суд вынес приговор двум злоумышленникам, совершившим разбойное нападение на мать военного. Мужчины узнали, что женщина получала деньги в связи с тем, что ее сын находится в плену, и отобрали их силой.

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Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской прокуратуры. Воров приговорен к девяти годам лишения свободы.

"За поддержание публичного обвинения прокурорами Дарницкой окружной прокуратуры города Киева судом объявлен приговор двум жителям столичного хостела, совершившим разбойное нападение на мать пленного военного", – говорится в сообщении.

Как установило следствие, обвиняемые, узнав, что женщина, проживавшая и работавшая в хостеле, где они жили, насобирала почти 400 тыс. человек. гривен. Отмечается, что эти деньги она получала в связи с тем, что ее сын военнослужащий находился в российском плену. В тот день пострадавшая хотела отнести сумму в банк, впрочем соседи напали на нее, начали душить и отобрали деньги.

"Нападавшие не успели затраты на ее сбережения, а спрятали в ванной комнате. Правоохранители деньги обнаружили и вернули матери военного. Мужчины приговорены к 9 годам лишения свободы с конфискацией имущества. До вступления приговора в законную силу обвиняемые будут находиться под стражей", – добавили в прокуратуре.

Как сообщал OBOZ.UA, в столице правоохранители задержали четырех мужчин, которые, по версии следствия, причастны к разбойному нападению. Злоумышленники ворвались в квартиру киевлянина, связали и избили его, после чего забрали деньги.

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