Сидел в багажнике, "набитом" детьми: появилось фото 7-летнего мальчика, погибшего в ДТП под Киевом

В сети появилось фото 7-летнего Дмитрия Яковенко, который 11 июля погиб в ДТП в Бориспольском районе под Киевом. Мальчик вместе с шестью другими детьми сидел в багажнике Volkswagen Golf, водитель которого не справился с управлением и машина перевернулась.

Снимок несовершеннолетнего в понедельник, 12 июля, появился на Telegram-канале dtp.kiev.ua. Отмечается, что в этот же день, на вторые сутки после аварии, ребенка похоронили.

Добавим: жертвами дорожно-транспортного происшествия стали двое человек – 7-летний мальчик и водитель транспортного средства. Мужчина приходился ребенку отчимом. Сел ли последний за руль трезвым или же управлял авто в состоянии опьянения, информации пока нет.

Авторы Telegram-канала рассказали, что погибший ребенок в прошлом году пошел в школу и этой осенью должен был перейти во второй класс.

Мальчик умер спустя 10 минут после того, как машина перевернулась, сожитель его матери – мгновенно.

Всего в легковом автомобиле на еврономерах, который возвращался из озера в селе Процев (там большая компания отмечала день рождения), находилось 16 человек.

Предварительно, ещё трое пассажиров получили тяжелые травмы и лечатся в медучреждениях в критическом состоянии.

"Причем все травмы получены от ударов соседних тел при опрокидывании: давили друг друга", – написали в dtp.kiev.ua. В Telegram-канале также призвали украинцев соблюдать ПДД.

Напомним, что Volkswagen Golf направлялся в село Мартусовка, в котором живут некоторые пострадавшие пассажиры. В местной ОТГ ранее сообщали, что двое детей 10 и 12 лет – в тяжелом состоянии.

Как писал OBOZREVATEL: