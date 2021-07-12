Сидел в багажнике, "набитом" детьми: появилось фото 7-летнего мальчика, погибшего в ДТП под Киевом
В сети появилось фото 7-летнего Дмитрия Яковенко, который 11 июля погиб в ДТП в Бориспольском районе под Киевом. Мальчик вместе с шестью другими детьми сидел в багажнике Volkswagen Golf, водитель которого не справился с управлением и машина перевернулась.
Снимок несовершеннолетнего в понедельник, 12 июля, появился на Telegram-канале dtp.kiev.ua. Отмечается, что в этот же день, на вторые сутки после аварии, ребенка похоронили.
Добавим: жертвами дорожно-транспортного происшествия стали двое человек – 7-летний мальчик и водитель транспортного средства. Мужчина приходился ребенку отчимом. Сел ли последний за руль трезвым или же управлял авто в состоянии опьянения, информации пока нет.
Авторы Telegram-канала рассказали, что погибший ребенок в прошлом году пошел в школу и этой осенью должен был перейти во второй класс.
Мальчик умер спустя 10 минут после того, как машина перевернулась, сожитель его матери – мгновенно.
Всего в легковом автомобиле на еврономерах, который возвращался из озера в селе Процев (там большая компания отмечала день рождения), находилось 16 человек.
Предварительно, ещё трое пассажиров получили тяжелые травмы и лечатся в медучреждениях в критическом состоянии.
"Причем все травмы получены от ударов соседних тел при опрокидывании: давили друг друга", – написали в dtp.kiev.ua. В Telegram-канале также призвали украинцев соблюдать ПДД.
Напомним, что Volkswagen Golf направлялся в село Мартусовка, в котором живут некоторые пострадавшие пассажиры. В местной ОТГ ранее сообщали, что двое детей 10 и 12 лет – в тяжелом состоянии.
Как писал OBOZREVATEL:
по статистике МВД, в Украине в среднем каждые 3 часа в ДТП погибает один человек, а травмы получают каждые 15 минут. В общем аварии в стране происходят каждые три минуты.
В Украине ремни безопасности использует всего каждый четвертый водитель, но пояса могут сохранить жизнь 800 человек в год.