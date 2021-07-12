'Семеро детей сидели в багажнике': подробности смертельной аварии под Киевом

Жуткая авария произошла под Киевом в Бориспольском районе, где перевернулся Volkswagen Golf. В автомобиле на еврономерах находилось 16 человек. Погибли водитель и 7-летний мальчик. Еще двое детей в тяжелом состоянии попали в больницу.

Подробнее об этом читайте в материале OBOZREVATEL.

ДТП произошло вечером в воскресенье, 11 июля. Водитель не справился с управлением, машина съехала с дороги и перевернулась. "Семеро детей находились в багажнике, остальные были взрослые люди. Погиб 7-летний мальчик и водитель", – уточнили OBOZREVATEL в пресс-службе полиции Киевской области.

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Автомобиль направлялся в село Мартусовка, в котором живут некоторые пострадавшие пассажиры. Как рассказали в местной ОТГ, двое детей 10 и 12 лет сейчас находятся в больнице в тяжелом состоянии. Всего же медицинская помощь понадобилась шестерым людям, однако серьезных травм они избежали.

Большая компания отмечала день рождения на озере в селе Процев. Все они приходятся друг другу родственниками и кумовьями, работают в Мартусовке, кто на стройке, кто в детском садике. Когда нужно было возвращаться домой, то почему-то все уселись в один небольшой легковой автомобиль. Семеро детей сидели в багажнике.

Когда авто перевернулось, некоторых пассажиров выкинуло на дорогу, а некоторых просто придавило. В результате трагедии погиб 7-летний Дима Яковенко и его отчим, который сидел за рулем. Но сама машина принадлежит семье Виктора и Юлии Качайло.

"Сегодня, 12 июля похоронили погибшего Диму. Из-за жары сделали это очень быстро. Ужасная трагедия. Кроме Яковенко в авто находились семьи Качайло-Балыкиных. Знаю, что у Виктора Качайла там пострадала жена Юлия, дочь и отец", – рассказала OBOZREVATEL местная жительница Оксана.

Сейчас знакомые собирают деньги на помощь в лечении пострадавших.

В полиции начали уголовное производство по ч. 2 ст. 286, нарушение правил дорожного движения. Был ли водитель в состоянии алкогольного опьянения, в полиции пока сказать не могут.