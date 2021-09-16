Вылетел на встречку и разбил пять машин: под Киевом произошло масштабное ДТП. Фото
В городе Боярка Киевской области произошло масштабное ДТП с участием шести авто. По предварительной информации, пострадал как минимум один человек.
Инцидент произошел вечером в четверг, 16 сентября. Фотографии очевидца, сделанные на месте столкновения, опубликовал Telegram-канал dtp.kiev.ua. Пресс-служба полиции данных об аварии пока не предоставила.
По неподтвержденной информации, дорожно-транспортное происшествие спровоцировал легковой автомобиль Ford, который на скорости выехал на полосу встречного движения. В итоге нарушитель ПДД разбил пять других транспортных средств.
За рулем Ford находился мужчина. Был ли он трезвым, пока что не сообщается.
По данным сети, он серьезно пострадал и был госпитализирован в тяжелом состоянии.
Ранее психолог и полиграфолог Дмитрий Попов рассказал, почему некоторые автомобилисты более склонны к совершению ДТП, чем остальные.
Как писал OBOZREVATEL:
в Печерском районе Киева в ночь с 14 на 15 сентября столкнулись автомобиль службы такси Peugeot 301 и Ford Mondeo. Травмы получила пассажирка первого автомобиля.
А с 15 на 16 сентября в столице Toyota протаранила такси, а потом врезалась в отбойник. Автопроисшествие случилось на Набережном шоссе.